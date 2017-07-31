人民币兑美元收盘刷新逾九个月高点 午后冲击6.72元关口未果

路透上海7月31日 - 人民币兑美元即期周一收盘与中间价双双刷新逾九个月高点。交易员称，此前疲软的美国数据加上政治不确定性持续打压美元多头，午后人民币多头再度向6.72元关口发起冲刺，但没有美元指数下行配合，逢低购汇盘再次入场人民币汇价反弹再次遇阻。

他们并表示，目前美元多头遭遇经济与政治的双重困境，另外市场亦聚焦于欧洲央行退出宽松的预期，实操上则仍坚持逢高结汇思路；但不少机构开始担忧欧元升势过快的问题，所以继续看空美元应多些谨慎。

根据路透数据，欧元风险逆转指标目前处于逾七年来的最高位，乃说明仓位正在变得过高的信号。风险逆转指标是衡量未来三个月和一年期货币期权市场投资者信心的指标。

“还得看美元表现吧，这是大方向，美元不动6.72或者6.73都有可能是支撑，但如果美元刹不住，哪有支撑啊，”一中资行交易员称。

人民币兑美元7月当月升0.75%，较上月0.61%升幅有所扩大，而且实现连续三个月上行，回到2016年10月中旬水平，贬值预期料进一步缓解。

另一中资行交易员也表示，今日结汇量比较大，包含一部分隔夜止损盘，在某些点位总是有资金想抄底。

全球汇市方面，美元指数周一守在近13个月低点，受累于政治不确定性和美元空仓的增加，但市场很谨慎，不愿在本周多项数据出炉前进一步推低美元。美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至上周美元净空仓升至2013年初以来的最高水平。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.729 6.7429 0.21%

中间价 6.7283 6.7373 0.13%

成交额 234.35亿美元 228.7亿美元

日内波动幅度(pips) 146 日低6.7352 日高6.7206

今年以来升贬幅度 3.28%

2005年汇改以来升贬幅度 23.00%

一年期美元/人民币掉期 930

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.7305 6.741

一年期NDF 6.862 6.8608

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.7265元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8864元、6.0805元和8.8231元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）