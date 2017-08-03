人民币兑美元收盘续小跌 市场预期已变不应期待单边贬值

路透上海8月3日 - 人民币兑美元即期周四收盘随中间价微跌。交易员称，隔夜美元指数探底企稳，美元空头离场一度打压人民币汇价至6.73元附近，但逢高结汇盘也顺势出手，短期料继续跟随国际美元波动；市场预期已经变化，不应期望人民币出现持续下跌。

他们并表示，目前市场仍积极看好欧元表现，但需警惕市场对欧央行可能的紧缩预期落空，引发市场激烈反应的可能。另外仍需继续关注中美有关贸易摩擦的最新进展以及周五美国非农就业数据。

“美元在93附近徘徊，这个位置附近有一定支撑，人民币走势基本看美元表现，”一中资行交易员称。

该交易员并表示，非农数据本身并不是特别的重要，关键是要看市场对数据的反应是不是出现了背离，“例如非农特好但美元跌了，或者非农不好美元反而没跌，通过这种情况看美元有没有反转的可能。”

一外资行交易员称，美元到了关键区间，接下来要看周五非农给不给力，人民币短期应该在6.7-6.75区间波动。

全球汇市方面，美元周四持平，守在前一交易日所及两年半低位上方，投资者在翘首以待美国非农就业数据。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.7233 6.7219 -0.02%

中间价 6.7211 6.7205 -0.01%

成交额 217.91亿美元 206.73亿美元

日内波动幅度(pips) 100 日低6.7319 日高6.7219

今年以来升贬幅度 3.36%

2005年汇改以来升贬幅度 23.10%

一年期美元/人民币掉期 1040

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.7281 6.7294

一年期NDF 6.869 6.8655

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.7236元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.961元、6.0768元和8.8947元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）