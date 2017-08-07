人民币近收平 客盘结汇大增使汇价与美指走势背离

路透北京8月7日 - 人民币兑美元即期周一近收平，中间价则随美元指数下跌。交易员称，上周五美元指数大幅反弹，拖累今日人民币中间价下调；但今日客盘结汇较多，已形成结售汇顺差，提振汇价收复早盘跌幅。市场在观察美元指数这波反弹能否持续，人民币近期料跟随美元走势和客盘力量。

他们并表示，随着人民币走势趋稳，大行暂无需为市场调度美元流动性，进而在掉期市场的卖压明显减轻。此外，随着人民币资金面趋紧，资金买盘在掉期市场需求增加，令一年期掉期继续保持在1,000点上方。此外，今日公布的外储连六个月增加在意料之中，对市场影响有限。

“今天客盘结汇特别多，汇价和美元指数有所背离。客户的预期已经转向，在6.72附近都有出来结汇的，怕再不结就到6.6了。”一中资行交易员称，“就怕客户预期转向掰也掰不回来，市场又形成单边升值预期。”

亦有中资行交易员表示，现在购汇不需求是很强，大行也无需干预，估计汇价暂时稳定，要看下一步美元指数反弹是否能持续。

中国央行稍早公布，7月末外汇储备为30,807.2亿美元，环比增加239.31亿美元，为连续第六个月回升，6月为增加32.22亿美元。

中国国家外管局并公布，上半年经常帐户顺差712亿美元，非储备性质的金融账户顺差156亿美元，经常帐户和非储备性质的金融账户呈现双顺差，储备资产有所增加。

全球汇市方面， 美元继上周五大涨后，周一小跌，投资者注意力转向本周将公布的通胀数据，这将决定美元较长期的走向。[FRX/CN]

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.7182 6.7181 0.00%

中间价 6.7228 6.7132 -0.14%

成交额 275.7亿美元 242.58亿美元

日内波动幅度(pips) 121 日低6.7287 日高6.7166

今年以来升贬幅度 3.44%

2005年汇改以来升贬幅度 23.20%

一年期美元/人民币掉期 1029

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.7307 6.7368

一年期NDF 6.867 6.8765

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.7172元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.9327元、6.0635元和8.7664元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）