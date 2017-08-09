人民币大幅收涨259点创逾10个月新高 客盘结汇涌现

路透上海/北京8月9日 - 人民币兑美元即期周三大幅收涨259点；收盘价与中间价同创10个月新高。交易员称，今日人民币汇率走势继续独立于国际市场，国际美元探底企稳之际，市场结汇意愿高涨，购汇则明显减少；午后客盘结汇涌现并触发止损盘，汇价快速上涨。离岸CNH盘中亦触及6.6910元的10个月新高。

他们并表示，从目前市场反应看，市场或已从贬值预期转为升值预期，期间可见大行在某些点位有大单投放人民币流动性，但无法判断是客盘本身行为还是大行维稳需求；这种结汇偏强状况或加快监管层对购汇端限制的放松步伐。

“午后客户结汇涌现，有点羊群效应。”一中资行交易员称，“现在顺势做人民币升值是最好的，还是建议客户不要过度持汇，不要赌人民币贬值。”

他并表示，估计监管层暂时还不会用逆周期因子反向调节中间价，因为不能乱给信号；但如果今年末人民币对一篮子货币呈现升值，那明年对汇市的调整有可能会反过来。

亦有中资行交易员表示，现在市场不跟着外围走了，抄底购汇的人已经心累了，如果没人抄底，购汇端没有流动性，人民币会快速上涨。

人民币兑美元即期收报6.6776元，为2016年9月30日收报6.67元以来新高；人民币兑美元中间价报6.7075元，为2016年10月10日报6.7008以来最高。

中国自身宏观数据对人民币走势的影响仍不大。中国统计局周三公布的7月通胀基本符合市场预期，继续呈现总体持稳态势。分析师表示，下半年通胀形势料仍温和，但年底需警惕通胀上行的风险；政策上，目前防风险调结构的基调料继续保持。

全球汇市方面，瑞郎周三跳升，澳元等高收益货币则大跌，因来自朝鲜半岛的最新一轮地缘政治紧张局势促使投资者削减仓位。美元兑日圆走软，日圆在地缘政治紧张时期经常受到追捧。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6776 6.7035 0.39%

中间价 6.7075 6.7184 0.16%

成交额 296.18亿美元 328.74亿美元

日内波动幅度(pips) 304 日低6.708 日高6.6776

今年以来升贬幅度 4.07%

2005年汇改以来升贬幅度 23.94%

一年期美元/人民币掉期 1000

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6955 6.7125

一年期NDF 6.827 6.8419

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6792元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8441元、6.0833元和8.6928元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）