人民币小幅收升 波动区间较小机构趁机做大成交量

路透上海/北京10月30日 - 人民币兑美元即期周一小幅收升，中间价则微跌。交易员表示，外部欧美政治均存较大不确定性，人民币走势震荡方向不明，而日内波动较小，部分机构积极做大成交量，争取年底排名。月中实需购汇涌出之前，料人民币走势相对稳定，维持区间内波动。

他们并表示，目前看美国年底加息和税改等相对中期的利好可能会支持美元指数保持相对强势，但看多美元指数的机构更倾向于用欧元、日元等货币来做多美元指数，而由于人民币流动性时紧时松影响资金成本，做空人民币的机构较有限。

“今天买卖比较均衡，不过接近年底了大家交易更活跃，有些不一定拿方向性头寸，卖出了又很快买回来，为了把量级做上去。”一中资行交易员称。

他并指出，当前人民币市场上美元多头并不多，因为人民币资金成本较高，机构通常选择用G7货币来做多美元指数。

全球汇市方面，美元周一自上周所及三个月高位略微回落，欧元则整理跌势，上周欧洲央行决议及西班牙加泰罗尼亚动荡局势导致欧元录得今年以来最差周线表现。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6476 6.6528 0.08%

中间价 6.6487 6.6473 -0.02%

成交额 283.24亿美元 245.71亿美元

日内波动幅度(pips) 73 日低6.6505 日高6.6432

今年以来升贬幅度 4.54%

2005年汇改以来升贬幅度 24.50%

一年期美元/人民币掉期 984

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6475 6.6508

一年期NDF 6.8025 6.805

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6502元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.727元、5.8479元和8.7373元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)