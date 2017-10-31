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人民币收升逾200点创十日新高 市场期待美联储下任主席人选
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#中国财经
2017年10月31日 / 上午9点42分 / 1 天前

人民币收升逾200点创十日新高 市场期待美联储下任主席人选

2 分钟阅读

路透上海/北京10月31日 - 人民币兑美元即期周二随中间价高开高走，一路劲升，最终收升逾200余点创十日新高，单日升幅达0.31%。交易员表示，隔夜美指调整刺激人民币多头入场，加上接近年底，人民币流动性相对紧张，而美指温和反弹走势并未变化，预计人民币升幅较有限，随着美联储下任主席人选、税改等落地，中期美指转升料续施压人民币。

他们并表示，最近中美利差略有扩大，因中国国债收益率稳步上行，这有利于稳定资本流动，提升人民币资产吸引力，进而稳定汇率预期，加上中国经济基本面表现较好，人民币并不存在大幅下跌的可能。

“央妈基本不会在即期市场出现了，现在最大参考就是欧元、美指，美指调了，人民币就跟着升一些。”一外资行交易员称，“人民币实际利率偏紧，对人民币还是有抬升作用。”

中资交易员并指出，现在监管干预比原来明显减少，市场主要由客盘来推动，市场期待周四美联储主席人选，加上通常年底购汇会多一些，人民币短期升幅料有限，区间窄幅波动料可能性更大。

全球汇市方面，美元兑日圆周二触及一周低点，因投资者趋于谨慎。此前为针对俄罗斯干预2016年美国大选的联邦调查中，美国总统特朗普前竞选经理马纳福特被指控犯有洗钱罪。另有报导称特朗普可能选择美联储(FED)理事鲍威尔为下任美联储主席，也令美元承压。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6272 6.6476 0.31%

中间价 6.6397 6.6487 0.14%

成交额 242.1亿美元 287.32亿美元

日内波动幅度(pips) 175 日低6.6404 日高6.6229

今年以来升贬幅度 4.86%

2005年汇改以来升贬幅度 24.89%

一年期美元/人民币掉期 975

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6287 6.6371

一年期NDF 6.785 6.7927

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6285元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7178元、5.8612元和8.7596元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

发稿 张金栋/李文科; 审校 乔艳红/曾祥进

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