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人民币微收跌交投活跃 市场对特朗普访华反应平淡
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2017年11月8日 / 上午9点15分 / 1 天前

人民币微收跌交投活跃 市场对特朗普访华反应平淡

2 分钟阅读

路透上海11月8日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价亦小跌。交易员表示，美国总统特朗普今日开始访华，市场反应平淡，汇率问题非本次中美博弈焦点，对人民币的实际影响料有限，今日公布的贸易数据对汇率亦无明显影响。日内客盘结售汇基本均衡，而自营交投活跃，市场流动性较好。

他们并表示，美联储12月加息预期或支持美元指数偏强，未来人民币可能测试9月底触及的低点；当然市场对弹性上升的人民币汇率逐渐脱敏，除非明显的单边走势，汇率问题难成市场关注焦点。

“上午市场很平静，下午好像是自营来回做，大的做市商借助外盘波动做个趋势。”一中资行交易员称，“这段时间流动性都很好，一方面机构愿意做量，另一方面汇率没有趋势性预期，也适合交投。”

亦有中资行交易员表示，特朗普来中国短期应该没什么影响，人民币比较自由的波动已经有段时间了，估计监管层也不担心汇率波动，也没听说维稳汇率，这和之前有明显不一样。

中国10月进出口增速虽双双较上月回落，但平稳的出口及明显超预期的进口增幅，显示内外需均呈现良好势头，预计后两个月外贸仍呈稳中趋缓的态势，其对国内生产总值（GDP）的贡献由去年的负转为今年的正。

全球汇市方面，美元周三全线下跌，因媒体报导暗示美国企业减税的实施可能推迟，这是讨论中的美国税改计划的核心内容之一。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6343 6.6324 -0.03%

中间价 6.6277 6.6216 -0.09%

成交额 291.2亿美元 288.13亿美元

日内波动幅度(pips) 122 日低6.6444 日高6.6322

今年以来升贬幅度 4.75%

2005年汇改以来升贬幅度 24.75%

一年期美元/人民币掉期 958

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.638 6.641

一年期NDF 6.7895 6.782

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6373元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.6963元、5.8311元和8.723元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红

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