人民币收涨逾百点 美指下滑但实需购汇限制反弹空间

路透上海/北京11月15日 - 人民币兑美元即期周三收涨逾百点，中间价亦升近140点扭转颓势。交易员指出，欧元强势反弹打压美元指数，间接提振人民币多头，但月中实需购汇限制了人民币反弹空间。不过离/在岸人民币价差抬头显示出离岸多美元情绪上升，由于市场预期分化，近期人民币料延续区间震荡。

他们并表示，央行外汇占款数据再次表明监管层退出常态式干预的决心，市场波动更多参考客盘需求和外部欧元、美元变化；离、在岸美元/人民币短端期权隐含波动率逐渐回落，亦显示市场对汇率大幅波动的担忧下降。

“此前市场上对欧元都很空，今天正常回调，也把美元打压下去了。欧洲经济数据很好，美国的税改过不过还不一定，而加息已经板上钉钉，后期美元也不怎么看好。”一外资行交易员称，“人民币应该保持双向稳定的幅度，我们客户都喜欢人民币这种相对稳定。”

亦有中资行交易员指出，今日购汇较多，否则人民币反弹空间将更大。不过美元、欧元如果没出方向，人民币也很难有趋势性走势。

中国央行最新公布的10月末中央银行口径外汇占款增加20.98亿元人民币，为连续第二个月维持正值，显示资本流动形势稳中向好。分析人士指出，央行已基本退出常态化干预，未来外汇占款或将继续维持在0附近。

全球汇市方面， 欧元兑美元周三涨至1.18美元上方，为三周来首见，因投资者重新买入欧股，而美元则因美债收益率下滑连续第二天呈现守势。在德国经济引领下，欧元区第三季经济增长年率超过美国，市场愈发乐观看待欧元区前景。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6298 6.6431 0.20%

中间价 6.6263 6.6399 0.21%

成交额 253.9亿美元 271.94亿美元

日内波动幅度(pips) 127 日低6.6359 日高6.6232

今年以来升贬幅度 4.82%

2005年汇改以来升贬幅度 24.84%

一年期美元/人民币掉期 974

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6303 6.6386

一年期NDF 6.7775 6.7847

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6339元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8355元、5.8708元和8.7372元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)