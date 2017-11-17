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人民币兑美元午后转为收跌美指弱势不敌购汇旺盛
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2017年11月17日 / 上午9点20分 / 更新于 20 小时前

人民币兑美元午后转为收跌美指弱势不敌购汇旺盛

2 分钟阅读

路透上海/北京11月17日 - 人民币兑美元即期周五先涨后跌，午后转为收低，中间价则小升。交易员指出，早盘美元指数快速下探并靠近本周低点，但人民币反应明显迟钝；午后实需购汇继续压制人民币多头，致人民币走疲。由于短期缺乏关键事件，人民币料难摆脱区间波动走势。

他们并表示，人民币兑美元相对平稳，而美指弱势也不断拉低人民币汇率指数，周五人民币汇率指数八连跌至一个月低点。而临近年底，机构自营大都已完成或接近完成年度任务，交投兴趣并不浓，市场主要由客盘主导，实际有效波幅并不大。

面对近期横向波动走势，“大概是年底行情，（人民币汇率表现）和植物人差不多，”一中资行交易员调侃称。

亦有外资行交易员表示，临近年底自营交易没那多了，如果汇价到了6.65可能才会触发美元卖盘，目前的位置没有方向。预计月中购汇结束后，人民币可能跟随美元指数扩大波幅。

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.15%至94.7；SDR篮子指数微升至95.28，BIS篮子指数微跌至95.54。

全球汇市方面，美元周五下滑，此前华尔街日报报导称，俄罗斯是否干涉2016年美国总统大选的相关调查人员已传唤总统特朗普的竞选团队，要求其交出相关文件。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6353 6.6327 -0.04%

中间价 6.6277 6.6286 0.01%

成交额 256.26亿美元 264.05亿美元

日内波动幅度(pips) 126 日低6.6359 日高6.6233

今年以来升贬幅度 4.74%

2005年汇改以来升贬幅度 24.73%

一年期美元/人民币掉期 978

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.641 6.6329

一年期NDF 6.789 6.7757

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6339元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8205元、5.8927元和8.785元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽

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