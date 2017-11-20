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人民币小幅收升 结售汇趋平衡短期料延续小区间波动
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2017年11月20日 / 上午9点15分 / 1 天前

人民币小幅收升 结售汇趋平衡短期料延续小区间波动

2 分钟阅读

路透上海/北京11月20日 - 人民币兑美元即期周一小幅收升，中间价亦微升，整体波动不大。交易员指出，随着月中实需购汇较旺的影响逐渐释放，结售汇较为平衡，人民币与美元指数波动的联动性应会上升。但当前市场仍缺乏方向，机构交投兴趣不大，人民币料维持6.6-6.65元小区间内波动。

他们并表示，监管层基本退出常态式干预，撇除时点实需购汇冲击扰动，短期外盘影响较明显；而近期人民币资产收益率小幅上行，中美利差保持较高水平，提振了人民币资产吸引力，人民币缺乏明显贬值理由。此外由于汇价波动区间小，仍有部分机构倒量，不过规模已经较此前下降。

“最近市场很清淡，波动比较小，大家没什么方向就来回做一做。”一中资行交易员称，“结售汇也比较平衡，看成交量的话倒量还是有，不过比以前小多了。”

亦有外资行交易员表示，美指接下来应该是稳定偏多，而人民币的波动明显小了很多，相对于8-9月份的波动情况当前汇价很稳定，目前也没有看到让人民币动起来的理由。

全球汇市方面，欧元兑日圆周一触及两个月新低，因德国总理默克尔组建三党联盟的努力失败，引发欧元区最大经济体的政治不确定性。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.63 6.6353 0.08%

中间价 6.6271 6.6277 0.01%

成交额 251.67亿美元 256.26亿美元

日内波动幅度(pips) 110 日低6.6377 日高6.6267

今年以来升贬幅度 4.82%

2005年汇改以来升贬幅度 24.83%

一年期美元/人民币掉期 990

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6366 6.6371

一年期NDF 6.785 6.779

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6337元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7971元、5.9213元和8.7867元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/杨淑祯

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