FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
人民币兑美元小幅收升无视中间价调整 仍可逢高结汇
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
2017年9月13日 / 上午9点19分 / 1 个月前

人民币兑美元小幅收升无视中间价调整 仍可逢高结汇

2 分钟阅读

路透北京/上海9月13日 - 人民币兑美元即期周三震荡反弹，最终小幅收升，中间价则继续下跌逾百点。交易员表示，中间价连两日调整对市场结汇意愿有所压制，但此前人民币连续上行已扭转市场预期，因此逢高结汇仍是后续操作思路。

他们并表示，人民币日内成交相对清淡，缺乏主要方向，日间走势重新追随美元指数等海外市场波动，而短期内美指仍缺乏反弹动能，这继续利好人民币多头；今日离岸人民币流动性有所收紧，隔夜拆息利率升至3%以上，亦助力限制离岸人民币空头势力。

“（美元兑人民币）之前快跌然后快速反弹，其实量都没放出来；单从大趋势上看，结汇还没出清，而且美元也没看到反弹的理由，...还是可以结汇。”一外资行交易员称。

交易员指出，流动性比之前好转，报价区间明显收窄，但下午2点之前成交仍很少，客盘观望情绪明显，自营则跟随外围市场波动操作，大行亦没有大的动作和方向，市场预期月中客盘会有较大购汇，比如苹果或者油盘等等，但目前看还不明显。

全球汇市方面，美元周三持稳，投资人预期周四重要通胀数据出炉之前，市场将表现平淡；该通胀数据将会受到美国联邦储备委员会(FED/美联储)密切关注，以评估升息时点。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5309 6.535 0.06%

中间价 6.5382 6.5277 -0.16%

成交额 165.72亿美元 183.59亿美元

日内波动幅度(pips) 135 日低6.5345 日高6.521

今年以来升贬幅度 6.41%

2005年汇改以来升贬幅度 26.73%

一年期美元/人民币掉期 853

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.5314 6.5368

一年期NDF 6.6585 6.6535

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5284元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.823元、5.9376元和8.6939元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

发稿 张金栋/李文科; 审校 曾祥进

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below