人民币兑美元小幅收升无视中间价调整 仍可逢高结汇

路透北京/上海9月13日 - 人民币兑美元即期周三震荡反弹，最终小幅收升，中间价则继续下跌逾百点。交易员表示，中间价连两日调整对市场结汇意愿有所压制，但此前人民币连续上行已扭转市场预期，因此逢高结汇仍是后续操作思路。

他们并表示，人民币日内成交相对清淡，缺乏主要方向，日间走势重新追随美元指数等海外市场波动，而短期内美指仍缺乏反弹动能，这继续利好人民币多头；今日离岸人民币流动性有所收紧，隔夜拆息利率升至3%以上，亦助力限制离岸人民币空头势力。

“（美元兑人民币）之前快跌然后快速反弹，其实量都没放出来；单从大趋势上看，结汇还没出清，而且美元也没看到反弹的理由，...还是可以结汇。”一外资行交易员称。

交易员指出，流动性比之前好转，报价区间明显收窄，但下午2点之前成交仍很少，客盘观望情绪明显，自营则跟随外围市场波动操作，大行亦没有大的动作和方向，市场预期月中客盘会有较大购汇，比如苹果或者油盘等等，但目前看还不明显。

全球汇市方面，美元周三持稳，投资人预期周四重要通胀数据出炉之前，市场将表现平淡；该通胀数据将会受到美国联邦储备委员会(FED/美联储)密切关注，以评估升息时点。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5309 6.535 0.06%

中间价 6.5382 6.5277 -0.16%

成交额 165.72亿美元 183.59亿美元

日内波动幅度(pips) 135 日低6.5345 日高6.521

今年以来升贬幅度 6.41%

2005年汇改以来升贬幅度 26.73%

一年期美元/人民币掉期 853

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.5314 6.5368

一年期NDF 6.6585 6.6535

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5284元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.823元、5.9376元和8.6939元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)