人民币收升近百点 购汇增加对冲部分美指回调影响

路透上海/北京9月15日 - 人民币兑美元即期周五收升近百点，中间价结束三连跌。交易员表示，美元指数虽回调，但月中油盘等实需购汇需求不断，加上美指可能短期见底，也提升部分自营机构做多美元信心，均限制人民币反弹空间。短期人民币料大概率维持在6.55元附近宽幅震荡。

他们并指出，上周监管层对远期售汇松绑也逐步影响到客盘心理，导致短期市场整体略偏购汇；当然5月底开始的人民币快速升值带来的结汇需求料未完全出清，中期仍值得看好，因此对人民币调整空间不应有过高估计。

“今天朝鲜发射导弹感觉对人民币汇率没啥影响，美元/人民币的走势相对独立，受境内客盘的影响比较大。”一外资行交易员称，“最近汇价可能震荡震荡，不可能总是剧烈波动。”

另一中资行交易员指出，如果人民币持续强势，监管层料会继续放松购汇端限制，甚至可能出台抑制结汇举措。

中国央行周一确认，调整了外汇风险准备金政策和对境外金融机构境内存放执行正常准备金率的政策，将外汇风险准备金征收比例降为零，并取消对境外金融机构境内存放准备金的穿透式管理。这证实了路透此前援引消息人士的报导。

全球汇市方面，美元兑日圆周五小升，在之前因朝鲜发射导弹飞越日本而遭受打击之后重获动能。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5442 6.5543 0.15%

中间价 6.5423 6.5465 0.06%

成交额 202.18亿美元 199.06亿美元

日内波动幅度(pips) 157 日低6.5535 日高6.5378

今年以来升贬幅度 6.19%

2005年汇改以来升贬幅度 26.47%

一年期美元/人民币掉期 920

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.544 6.5435

一年期NDF 6.676 6.677

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5488元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8055元、5.9154元和8.7971元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)