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人民币大幅收跌近200点 午后购汇增加人民币受打压
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#中国财经
2017年9月18日 / 上午10点13分 / 1 个月前

人民币大幅收跌近200点 午后购汇增加人民币受打压

2 分钟阅读

路透上海/北京9月18日 - 人民币兑美元即期周一大幅收跌近200点，中间价则续微升。交易员表示，早盘汇价变动不大，午后由于客盘购汇增加，人民币受打压跌破6.56关口，但因影响市场内外部因素变化均不大，短期人民币汇价或维持区间横向波动。

他们并表示，本周将有美联储议息会议，市场或已基本消化美联储缩表动作，除非结果明显超出市场预期；而中期仍需关注美联储和欧洲央行的货币政策走向，另外还需关注人民币8月-9月初连续走升后的结汇预期出清情况。

“最近购汇比较多，所以人民币一直偏弱。”一中资行交易员称，“这周预期有一定的油盘购汇，有逢低买入的倾向。”

亦有中资行交易员表示，市场交易盘子清淡，很少的购汇量就能推动点数大动，自营的数量在减少。国庆临近，机构自营也不一定会拿头寸。

全球汇市方面，美元兑日圆周一触及八周高点，受美国公债收益率(殖利率)上涨支撑，交易员关注明日开始召开的美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议，从中寻找美联储是否会在年底再度升息的线索。

本周的焦点在美联储9月19-20日政策会议。美联储料在此次会议宣布开始缩表的计划，但外界广泛预期其将维持利率不变。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5618 6.5442 -0.27%

中间价 6.5419 6.5423 0.01%

成交额 221.71亿美元 202.18亿美元

日内波动幅度(pips) 220 日低6.5678 日高6.5458

今年以来升贬幅度 5.91%

2005年汇改以来升贬幅度 26.13%

一年期美元/人民币掉期 910

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.5704 6.5485

一年期NDF 6.704 6.678

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5565元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8185元、5.8859元和8.8861元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/曾祥进

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