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人民币收盘续跌逾200点创近三周新低 市场等待FED议息结果
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#中国财经
2017年9月19日 / 上午9点20分 / 1 个月前

人民币收盘续跌逾200点创近三周新低 市场等待FED议息结果

2 分钟阅读

路透北京/上海9月19日 - 人民币兑美元即期周二续震荡收跌逾200点，盘中一度大跌近370点逼近6.6元关口，均创8月末以来新低；中间价亦创出两周低点。交易员表示，市场对国际美元反弹预期上升，另外市场猜测监管层有意继续扩大金融市场对外开放，人民币汇率弹性料维持较高水平。

他们并表示，周一午后开始的一轮人民币快速调整，并未引来监管层出手，结合早前中国央行公布的外汇占款仍小幅减少，可见监管层对汇率波动的容忍度较之前大幅上升；后续仍需关注美联储(FED)议息会议结果是否会超出市场预期。

“早上的购汇盘很凶，很多人也看到自营的（美元）空头回补；下午市场被欧元带动，跌幅收窄。”一中资行交易员称，“上午offer端没有流动性，下午bid端没有流动性，不过总体上流动性已经比前两周好多了。“

他并表示，随着市场双向波动的方向日趋明显，目前市场预期更加分化，有人坚定做多美元，有人坚定看多人民币，这样有利于市场流动性恢复和价格发现。

“基本上是市场自发的，我觉得央妈也想看（美元兑人民币）到底能到哪里，能下到6.43，也能回到6.6，逼市场出手，不过我觉得这波走势多头也不敢开大头寸。”一外资行交易员称。

全球汇市方面，美元兑日圆周二触及八周高点，美国联邦储备委员会(美联储/FED)决策者周二开始召开政策会议，讨论是否进一步收紧货币政策；朝鲜局势再度恢复平静，降低了对日圆等避险资产的需求。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5859 6.5618 -0.37%

中间价 6.553 6.5419 -0.17%

成交额 228.15亿美元 221.71亿美元

日内波动幅度(pips) 266 日低6.5987 日高6.5721

今年以来升贬幅度 5.52%

2005年汇改以来升贬幅度 25.67%

一年期美元/人民币掉期 960

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.5865 6.5723

一年期NDF 6.723 6.711

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5855元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8975元、5.895元和8.9106元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

发稿 李文科/张金栋/孙琦子; 审校 林高丽

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