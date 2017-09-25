人民币收盘跌破6.62创近一个月新低 受购汇汹涌打压

路透北京9月25日 - 人民币兑美元即期周一大幅收贬逾280点破6.62关口，与中间价同创近一个月新低。交易员表示，隔夜美元走升带动人民币趋弱，而人民币走弱又进一步加剧购汇动力，但市场结汇盘持币观望，打压汇价在午后进一步走低。

他们并表示，今日中间价没有明显的监管意图，基本没有过滤，市场亦主要跟随美指波动，购汇偏多；而盘中监管层亦未出手引导，致市场预期有趋于一致的苗头，认为近期人民币会继续走贬。

“最近购汇特别多，全市场都是购汇，没有人会在人民币持续贬值的时候结汇。”一中资行交易员称，“中国的市场就是这样，结汇大家都结，购汇大家都购，行情都是一波一波的，出一波行情另一波人就在等。”

亦有中资行交易员表示，人民币后续的贬值空间比较窄，现在这个位置，上下都还有空间。

全球汇市方面， 欧元中止两日涨势，周一小幅下跌，此前德国大选结果出炉，促使部分投资人锁定今年以来最有利可图的汇率交易的获利。美元指数日内上涨0.15%，因投资人削减美元空仓。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6205 6.5922 -0.43%

中间价 6.5945 6.5861 -0.13%

成交额 225.8亿美元 207.47亿美元

日内波动幅度(pips) 271 日低6.6211 日高6.594

今年以来升贬幅度 4.97%

2005年汇改以来升贬幅度 25.01%

一年期美元/人民币掉期 1030

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6058 6.5772

一年期NDF 6.7485 6.7081

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6141元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.879元、5.8941元和8.9412元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)