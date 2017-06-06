人民币兑美元收盘续创近七个月新高 急升走势料暂歇

路透上海/北京6月6日 - 人民币兑美元即期周二收盘再度刷新近七个月高点，中间价则仅微升1个点；交易员称，随着离岸人民币流动性紧张状况缓和，而偏弱美元指数走势仍会小幅推升汇价，但续升动力已明显减弱，机构普遍判断本轮人民币急升走势暂告一段落。

他们并表示，由于本周风险事件集中，欧央行议息、英国大选在即，而地缘风险也有升温迹象，这或提升市场观望情绪；本轮汇价波动明显淡化贬值预期，机构纷纷调升年底汇率目标，破“7”看法明显减少。

“整体波动比较平稳，今天也没有看到中资大行出来offer（美元），但是这个位置就比较尴尬，人民币（流动性）最近又比较松，感觉货币政策有点转向，短线不敢空美元。”一中资行交易员称。

亦有外资行交易员表示，波动趋于平静，市场对人民币走势的判断存在分歧，观望情绪渐浓。

美元兑日圆周二跌至六周低点，因更多令人不安的经济数据出炉，打击美国公债收益率跌向关键低点，而且本周将迎来几项重大风险事件。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.7968 6.8014 0.07%

中间价 6.7934 6.7935 0.00%

成交额 237.58亿美元 209.32亿美元

日内波动幅度(pips) 91 日低6.8028 日高6.7937

今年以来升贬幅度 2.25%

2005年汇改以来升贬幅度 21.77%

一年期美元/人民币掉期 1094

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.7707 6.7814

一年期NDF 6.9505 6.959

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7962；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.6566、6.1975和8.7826。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）