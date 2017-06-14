人民币微收升静待美联储议息结果 欧央行增持人民币

路透上海/北京6月14日 - 人民币兑美元即期周三微收升，市场有效波幅依旧狭窄。交易员称，因美联储议息在即，市场谨慎情绪升温，部分机构趁走势僵化做大成交量；目前客盘结售汇趋于均衡，而寻机结汇的看法渐多，这或进一步压制汇价下跌空间。

他们并表示，最新公布的5月中国经济运行数据对汇市影响有限，市场更关注美联储议息落定之后，中国监管层会否跟进调整利率，并据此调整操作策略。另外，欧洲央行增持等值5亿欧元人民币储备，显示人民币得到越来越广泛的应用。

“最近汇价都没怎么动，买不上去，这也是监管层想看到的。看看明天议息结果出来后美元会怎么走吧，美元不大动，人民币都不会动的。”一中资行交易员称。

亦有中资行交易员表示，如果明日美元对人民币有所反弹，自营接下来应该会考虑结汇了。

中国统计局周三公布的5月工业增长超预期消费稳定，经济延续总体平稳态；分析师预计强监管、去杠杆的政策环境仍将继续，央行主动出手制止广谱利率上升的意愿不大，美联储加息后，中国央行甚至仍有较大可能再次调升操作利率。

欧洲央行周二表示，已经把等额5亿欧元的美元储备转换为人民币，这反映出人民币得到越来越广泛的使用，同时也反映了中国作为欧元区最大贸易伙伴之一的重要性。

全球汇市方面，美元周三持稳，稍晚美联储将公布利率决议，外界普遍预期将迎来六个月来第三次升息，但何时会进行下次升息存疑。

当前市场已经消化了美联储将加息的预期，所以若加息对美元的提振或许很小。而美联储若发出有关其逾4万亿美元资产负债表将缩减的任何信号，可能会产生更大的影响。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.797 6.7981 0.02%

中间价 6.7939 6.7954 0.02%

成交额 292.88亿美元 321.61亿美元

日内波动幅度(pips) 31 日低6.7979 日高6.7948

今年以来升贬幅度 2.24%

2005年汇改以来升贬幅度 21.77%

一年期美元/人民币掉期 1268

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.7895 6.7859

一年期NDF 6.972 6.9695

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7975；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.6268、6.1758和8.6916。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）