人民币大幅收涨逾百点至近十个月新高 客盘结汇偏强

路透上海/北京8月8日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨逾百点，创近10个月新高；中间价亦较昨日小幅反弹。交易员称，今日客盘结汇需求依旧踊跃，并引发大量止损盘，致成交量大扩；美元指数横盘而人民币快速走升，短期料有望延续强势走势。

他们并表示，离岸人民币即期亦快速升值，盘中升破6.71元关口，创近10个月新高；近期人民币走势有从贬值背离转为升值背离迹象，这种情况的出现或意味着人民币短期贬值压力基本消化。稍早公布的中国7月贸易数据弱于预期，但数据对汇市的影响非常有限；稍晚关注美国通胀数据。

“今天客盘结汇蛮多，市场波动也比较大，很多人不顾一切的止损，（美元）多头止完空头止，成交量就比较大。”一中资行交易员称。

她并表示，近来市场预期转变，许多人认为中长期人民币会升值，但升到什么程度并无一致看法。而短期对汇价走势难下结论，自营盘纷纷清空隔夜头寸。

也有分析人士认为，短期美元指数反弹更多的体现为反弹，并不影响偏弱走势，若人民币转强，此前监管层出台购汇限制出现松动的可能性将明显上升；市场也在等待本周美国公布的通胀数据，以从中寻找美联储后续升息的线索。

中国海关总署周二公布，以美元计价7月出口同比增长7.2%，进口同比增长11%， 路透调查预估中值10.9%和16.6%。分析人士认为，贸易数据虽然走软但整体还是保持平稳。

全球汇市方面，美元周二连续第二日下跌，但仍守住上周美国公布强劲就业数据后录得的大多数涨幅，即便投资者仍不确信美联储年内还会再度升息。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.7035 6.7182 0.22%

中间价 6.7184 6.7228 0.07%

成交额 328.74亿美元 275.7亿美元

日内波动幅度(pips) 192 日低6.7155 日高6.6963

今年以来升贬幅度 3.67%

2005年汇改以来升贬幅度 23.47%

一年期美元/人民币掉期 1045

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.7101 6.7306

一年期NDF 6.8465 6.8665

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.7056元；人民币兑欧元、日圆、和英镑的参考汇率分别为7.9177元、6.0639元和8.7459元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）