人民币放量收贬 节前自营头寸回补推动走弱但仍在区间

路透北京2月12日 - 人民币兑美元即期周一放量收跌，午后一度扩大跌幅至逾300点，无视中间价走升193点。交易员指出，隔夜美指继续稳定在90上方，但有所走弱，人民币在6.3左右遭遇升值阻力，逢低购汇盘和自营回补头寸推动下走弱，但仍在区间中，和上周大幅波动相比，今日汇价波动幅度不算大。

他们并表示，不排除春节前平头寸引发市场波动，主要是美指方向变数大，客盘和机构都不太会持有较大的头寸过年，料在最近三个交易日集中平盘，加上当前流动性不佳，或引发汇价短时波动。

“客盘结汇量少一些了，下午购汇略多一些，可能主要是自营头寸回补，今天相当于年前最后的交易了，因为明天的起息日就跨过年了，....明后天交易估计越来越清淡了。”一中资行交易员称。

一外资行交易员也称，春节前，人民币多头也比较谨慎了，年前应该不会有大幅波动了，谁也不想持有比较大的头寸过年，毕竟美指现在的走向非常不明确。

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.3085元附近，较上日升值约109点。

中国国家外管局管理检查司司长徐卫刚称，2018年外汇检查工作将更加突出防范短期跨境资本流动风险，兼顾流出和流入，及时有效地开展打击，重点检查督促银行合规经营， 而在跨境资金大进大出时，需外汇检查执法发挥“减速”与“刹车”作用。

全球汇市方面，日圆兑美元周一小涨，但低于五个月高位；美股上周末段反弹，打压对传统避险货币的需求。

三菱东京日联银行驻新加坡分析师Teppei Ino称，考虑到对通胀的关注，在周三的美国消费者物价指数(CPI)公布前，投资者可能保持观望。如果美国1月份CPI表现强劲，推动债券收益率再度上升，就可能打压到股市并刺激日圆需求。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.329 6.3004 -0.45%

中间价 6.3001 6.3194 0.31%

成交额 145.66亿美元 98.99亿美元

日内波动幅度(pips) 460 日低6.3305 日高6.2845

今年以来升贬幅度 2.89%

2005年汇改以来升贬幅度 30.77%

一年期美元/人民币掉期 1150

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.339 6.311

一年期NDF 6.471 6.4404

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3217元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7559元、5.82元和8.7433元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）