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路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.4948元附近
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#中国财经
January 12, 2018 / 12:47 AM / a day ago

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.4948元附近

1 分钟阅读

路透上海1月12日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.4948元附近，较上日升值约199点。

上日人民币兑美元即期收报6.5088元，而中间价则为6.5147元。根据定价机制，今日中间价变动中，有59点上涨反映市场供求影响，另有140点上涨反映的是隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数；“逆周期因子”影响暂未发生影响。

路透测算的上日人民币兑美元中间价为6.5112元，和外汇交易中心公布的实际值偏差35点。上日路透根据CFETS公布的中间价测算，人民币汇率CFETS指数、参考SDR（特别提款权）篮子指数和参考BIS(国际清算银行)篮子指数分别为94.75、96.07和95.73。

2016年2月以来中国初步形成“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的人民币对美元汇率中间价形成机制，2017年2月将中间价对一篮子货币的参考时段由24小时调整为15小时，5月底外汇市场自律机制汇率工作组在中间价报价模型中引入“逆周期因子”，而在2018年初中国央行建议各报价行“可以调整”报价模型中的“逆周期系数”。(完)

发稿 张金栋; 审校 杨淑祯

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