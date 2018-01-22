路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.4077元附近

路透上海1月22日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.4077元附近，较上日升值约92点。

上日人民币兑美元即期收报6.4040元，而中间价则为6.4169元。根据定价机制，今日中间价变动中，有129点上涨反映市场供求影响，另有37点下跌反映的是隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数；“逆周期因子”影响暂未发生作用。

路透测算的上日人民币兑美元中间价为6.4185元，和外汇交易中心公布的实际值偏差16点。上日路透根据CFETS公布的中间价测算，人民币汇率CFETS指数、参考SDR（特别提款权）篮子指数和参考BIS(国际清算银行)篮子指数分别为95.25、96.45和96.23。

中国货币网上周五晚间称，近期报价行均对人民币兑美元中间价报价模型中的“逆周期系数”进行了调整，使其报价模型中“逆周期因子”恢复中性；但“收盘价+一篮子货币汇率变化+逆周期因子”的中间价报价模型并未改变。

2016年2月以来中国初步形成“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的人民币对美元汇率中间价形成机制，2017年2月将中间价对一篮子货币的参考时段由24小时调整为15小时，5月底外汇市场自律机制汇率工作组在中间价报价模型中引入“逆周期因子”，而在2018年初中国央行建议各报价行“可以调整”报价模型中的“逆周期系数”。(完)