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路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.6246元附近
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#中国财经
2017年11月22日 / 凌晨12点43分 / 2 天前

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.6246元附近

1 分钟阅读

路透上海11月22日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.6246元附近，较上日升值约110点。

上日人民币兑美元即期收报6.6337元，而中间价则为6.6356元。根据定价机制，今日中间价变动中，有19点上涨反映市场供求影响，另有98点上涨反映的是隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数；还有7点下跌反映的则是新引入的“逆周期因子”影响。

路透测算的上日人民币兑美元中间价为6.6295元，和外汇交易中心公布的实际值偏差61点。上日路透根据CFETS公布的中间价测算，人民币汇率CFETS指数、参考SDR（特别提款权）篮子指数和参考BIS(国际清算银行)篮子指数分别为94.58、95.2和95.42。

2016年2月以来中国初步形成“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的人民币对美元汇率中间价形成机制，2017年2月将中间价对一篮子货币的参考时段由24小时调整为15小时，避免了美元日间变化在次日中间价中重复反映；外汇市场自律机制汇率工作组5月底又在中间价报价模型中引入“逆周期因子”，以便更真实体现外汇供求和一篮子货币汇率变化。(完)

发稿 张金栋; 审校 张喜良

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