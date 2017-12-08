FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.6209元附近
频道
专题
朝鲜半岛前景不容乐观 但动武的选择绝不可接受--中国外长
半岛局势
朝鲜半岛前景不容乐观 但动武的选择绝不可接受--中国外长
汇市一周综述：美国政策面利好助美元 比特币疯涨引人忧
深度分析
汇市一周综述：美国政策面利好助美元 比特币疯涨引人忧
焦点：英国与欧盟就退欧关键问题达成一致 谈判有望进入下一阶段
深度分析
焦点：英国与欧盟就退欧关键问题达成一致 谈判有望进入下一阶段
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
December 8, 2017 / 12:33 AM / in 2 days

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.6209元附近

1 分钟阅读

路透上海12月8日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.6209元附近，较上日贬值约14点。

上日人民币兑美元即期收报6.6155元，而中间价则为6.6195元。根据定价机制，今日中间价变动中，有40点上涨反映市场供求影响，另有54点下跌反映的是隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数；新引入的“逆周期因子”暂未有影响。

路透测算的上日人民币兑美元中间价为6.6185元，和外汇交易中心公布的实际值偏差10点。上日路透根据CFETS公布的中间价测算，人民币汇率CFETS指数、参考SDR（特别提款权）篮子指数和参考BIS(国际清算银行)篮子指数分别为94.4、95.13和95.3。

2016年2月以来中国初步形成“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的人民币对美元汇率中间价形成机制，2017年2月将中间价对一篮子货币的参考时段由24小时调整为15小时，避免了美元日间变化在次日中间价中重复反映；外汇市场自律机制汇率工作组5月底又在中间价报价模型中引入“逆周期因子”，以便更真实体现外汇供求和一篮子货币汇率变化。(完)

发稿 张金栋; 审校 林高丽

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below