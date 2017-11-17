10月人民币实际与名义有效汇率现三连升 但升幅收窄--BIS

路透上海11月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，10月人民币实际和名义有效汇率连三月双双上升，但升幅较上月明显收窄，其中人民币实际有效汇率指数升0.17%至121.36，创8个月新高，上月修正后为升1.32%。

10月人民币名义有效汇率指数升0.20%至117.89，创9个月新高，上月修正后为升1.13%。

国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正。

根据BIS公布的数据统计，今年人民币实际有效汇率累计跌1.20%，名义有效汇率则累计跌0.57%；2016年人民币实际有效汇率累计下跌5.69%，名义有效汇率则累计下跌5.85%，均为七年来首次出现年度下跌，且跌幅创2003年以来最大。

实际有效汇率上升代表本国货币相对价值上升，下降表示本币贬值。名义有效汇率剔除通胀之后即为实际有效汇率，实际有效汇率更能反映一国货币的对外价值；名义汇率降幅小于实际汇率，表明当前中国的整体通胀水平要低于可比较的国家的通胀水平。

中国10月通胀数据略超预期，CPI受季节性因素和非食品价格上涨拉动，同比涨幅升至年内次高；而PPI受大宗原材料上涨的拉动，同比涨幅超预期，与上月持平。通胀虽或略存压力，但整体仍属温和平稳，货币政策料维持当前基调，不松不紧。

中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数10月微升0.61%至95.83，上月为上升0.14%。

BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)

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