中国央行称人民币汇率预期稳定 前期采取的逆周期调控已基本退出

路透北京3月9日 - 中国央行副行长潘功胜周五表示，2017年以来，中国跨境资本流动和外汇供求基本平衡，外汇储备小幅上升，人民币汇率预期稳定，市场主体行为也比较理性，对外汇市场前期采取的宏观审慎的逆周期调控已基本退出。

他在全国人大和政协”两会”记者会上并称，2月份美元汇率指数和资产价格因素导致当月外汇储备有所下降，但往前看，中国经济基本面比较稳定，稳中向好，未来外汇储备依然会保持基本稳定。

央行行长周小川在同一场合解释说，从中国国际收支平衡和外汇形势来讲，外汇储备并没有大的变化。最近一段时间由于美元变化，而且美元变化是美国自己政策导致的波动，引起了美元回升，导致中国外汇储备有所减少。

他并指出，人民币国际化促进了中国对外开放，整个金融市场其他方面的联通也会有所增强，中国稳步渐进推进资本项目可兑换，现在还存在个别方面限制，这些也会稳步放开。这些放开后，人民币国际化会进一步迈进。

中国2月外汇储备环比下降0.85%，中止此前连续12个月回升的势头；外管局表示，跨境资金流动和境内外主体交易行为总体平稳，外汇市场供求延续基本平衡格局；在基本面因素的推动下，人民币汇率双向波动将成为常态。(完)