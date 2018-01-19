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January 19, 2018 / 2:54 AM / 2 days ago

2017年人民币实际与名义有效汇率续回落 但跌幅明显收窄--BIS

1 分钟阅读

路透上海1月19日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2017年人民币实际有效汇率累计跌0.99%，名义有效汇率则累计跌0.64%，这也是2003年以来首次连两年下跌走势，但跌幅明显收窄。

数据并显示，去年12月人民币实际有效汇率指数升0.25%至121.62，上月修正后为降0.15%；12月人民币名义有效汇率指数降0.05%至117.81，上月修正后为降0.02%。

国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正。

根据BIS公布的数据统计，2016年人民币实际有效汇率累计下跌5.69%，名义有效汇率则累计下跌5.85%，均为七年来首次出现年度下跌，且跌幅创2003年以来最大。

实际有效汇率上升代表本国货币相对价值上升，下降表示本币贬值。名义有效汇率剔除通胀之后即为实际有效汇率，实际有效汇率更能反映一国货币的对外价值；名义汇率降幅大于实际汇率，表明当前中国的整体通胀水平要高于可比较的国家的通胀水平。

中国去年通胀温和收尾，远低于政府设定的3%目标水平。展望2018年，在低基数和猪肉等食品价格企稳回升影响下，通胀中枢料将上移，全年CPI涨幅或略高于2%。

中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数12月微升0.74%至95.93，上月为下降0.63%。

BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)

参看详情，请点选国际清算银行网站 here

发稿 张金栋; 审校 张喜良

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