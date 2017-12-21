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11月人民币实际与名义有效汇率均回落 实际汇率止步五连升--BIS
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#中国财经
December 21, 2017 / 4:51 AM / 5 days ago

11月人民币实际与名义有效汇率均回落 实际汇率止步五连升--BIS

1 分钟阅读

路透上海12月21日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，11月人民币实际有效汇率指数降0.09%至121.39，结束连续五个月升势，上月修正后为升0.28%。

11月人民币名义有效汇率指数降0.02%至117.87，结束连续三个月升势，上月修正后为升0.20%。国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正。

根据BIS公布的数据统计，今年实际有效汇率累计跌1.18%，名义有效汇率则累计跌0.59%；2016年人民币实际有效汇率累计下跌5.69%，名义有效汇率则累计下跌5.85%，均为七年来首次出现年度下跌，且跌幅创2003年以来最大。

实际有效汇率上升代表本国货币相对价值上升，下降表示本币贬值。名义有效汇率剔除通胀之后即为实际有效汇率，实际有效汇率更能反映一国货币的对外价值；名义汇率降幅小于实际汇率，表明当前中国的整体通胀水平要低于可比较的国家的通胀水平。

中国国家统计局稍早前公布的11月CPI和PPI同比涨幅双双低于预期，分析师预计12月CPI涨幅保持平稳，PPI则回落会更明显。

中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数11月微降0.63%至95.23，上月为上升0.61%。

BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)

参看详情，请点选国际清算银行网站 here

发稿 张金栋; 审校 曾祥进

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