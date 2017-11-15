专家称人民币升值挑战企业财务管理能力 而非国际竞争力

路透上海11月15日 - 中国金融四十人论坛(CF40)高级研究员管涛撰文称，人民币升值对于中国出口行业的影响主要不是国际竞争力的冲击，而是财务管理能力的挑战；人民币汇率走向清洁浮动是大势所趋，企业应该专注主业，管理好货币敞口风险，不要用市场判断替代市场操作。

证券时报周三刊登的该文并指出，政府在继续深化汇率市场化改革，退出外汇市场常态干预的同时，应该给予国内企业正确的激励和约束，支持引导企业更为便利和高效地管理汇率风险。

“迄今为止，没有有力的证据显示，人民币升值对我国出口有显着的负面影响。”曾任职国家外汇管理局国际收支司司长的管涛说。

海关数据显示，中国以美元计价10月出口同比增长6.9%，进口同比增长17.2%，显示内外需均呈现良好势头；分析师预计后两个月外贸仍呈稳中趋缓态势，但对国内生产总值(GDP)有望转为正贡献。

管涛表示，大多数实证分析的结果显示，中国的出口对外需敏感而对汇率不敏感，此外汇率对于出口的影响还存在J曲线效应，即从汇率升值到企业减少出口，中间还有时间差。

“即便中国的出口市场份额持续下降，也只是延续了2016年以来的发展趋势，很难讲是短期汇率升值所致。而且，这一下降尚未成定局，年底仍有可能反超上年的水平。”他说。

他并认为，鉴于人民币汇率指数保持了基本稳定，人民币升值对竞争力的冲击有限，主要是对财务管理的冲击。今年以来人民币汇率止跌回升改变了“8.11”汇改以来持续一年多单边下跌走势，重新进入双向波动时代，这又是一次生动的汇率风险教育，教训弥足珍贵。

管涛周二在中国金融时报撰文指出，深化汇率市场化改革是建设现代化经济体系重要内容；只有不断完善外汇市场体制机制，减少外汇管制，通过增加不同风险偏好的外汇交易主体、放松交易的实需限制、丰富外汇交易产品等，才能够真正释放市场活力。(完)