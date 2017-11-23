人民币综述：撮合成交模式年内推出 “所见即所得”有利价格发现（更新版）

（新增点心债和市场动态）

资料图片：2010年11月，中国香港，电车上的人民币标识。REUTERS/Tyrone Siu

作者 孙琦子

路透北京11月23日 - 中国外汇交易模式即将再往前跨一大步。运行了十二年的中国外汇即期市场询价交易模式有望在年底引入撮合成交，这不仅可提高市场的透明度和交易效率，有利价格发现，并与国际通行做法保持一致，也将对银行的报价能力提出更高的要求。

中国外汇交易中心在本月初发布通知称，计划于2017年12月在新一代外汇交易平台（CFETS FX2017）推出即期撮合交易业务，并已完成了对32家做市机构和两家尝试做市机构的培训。同时，现有外汇交易系统的竞价与询价交易功能仍将继续保留并正常运行。此外，计划于2018年年初上线即期（竞价和询价）、远期、掉期、货币掉期和黄金询价业务。

“这是一个新东西，人民币现在偏向市场化波动，对市场的真实报价会挂上去，一点就成交。”迪威格投资咨询有限公司董事长孙晓凡指出，“因为带量交易，比以前报价交易的好处在于，现在做多少量是看得见摸得着的，以前银行报价之后再去询价不一定做的到。现在所见即所得，一敲就成交。”

他并指出，即将推出的撮合交易和2006年之前的撮合交易并不相同。以前的体系其实是一个中央对手方的撮合体系，并不是真正的撮合；而现在要推出的撮合交易是真正意义上的撮合，所以这一次改革并不是撮合的回归。

中国央行在在2006年1月4日起在银行间即期外汇市场上引入询价交易（OTC方式）。当时央行在答记者问中称，OTC方式以交易双方的信用为基础，由交易双方自行承担信用风险，需要建立双边授信后才可进行交易，而撮合方式中各交易主体均以中国外汇交易中心为交易对手方，交易中心集中承担了市场交易者的信用风险；OTC方式由交易双方协商确定价格，而撮合方式通过计算机撮合成交形成交易价格；OTC方式由交易双方自行安排资金清算，而撮合方式由中国外汇交易中心负责集中清算。

一做市商指出，当前的询价交易能看到价格但看不到这个价格对应的量，采用撮合交易之后，市场的价格和深度都能完全体现出来，可以看到在每个价格上成交的量是多少，相当于市场的透明度提高了。而且撮合交易中所有的价格都是可成交价格，有利于价格发现。

亦有一中资行外汇交易主管指出，与撮合交易相比，询价交易的弊端很明显，比如挂价不给价，询不到价格，或者挂出的价格并不能成交；而撮合交易的成交效率将明显高于询价交易。而且，当大家适应新的交易方式之后，流动性将越来越好，报价的点差也会越来越小。

“G7货币都采用的是撮合交易，中国这样改也是和国际接轨，点击就成交，所见即所得。大家都觉得这是一种进步，挺期待这次改革。”他称。

中国社会科学院学部委员余永定日前在一论坛上指出，中国已经做好了汇率改革的准备工作，不需要再做更多准备，现在就是最好时机。央行可能已经在做汇率改革的相关工作了，市场之所以没看出来是因为目前汇率比较稳定。

**交易方式逐渐转变**

孙晓凡亦指出，初期推出的撮合交易还没有API接口，等到日后交易系统接上了API接口之后，一些算法交易、自动交易和量化交易也都可以操作，这对市场的影响将会更大。

“将来大家可能会换一种玩法，自动报价、自动挂单，对交易方式会有更大的影响。”

他并指出，这种交易如果布局好了，大家都在上面做，对交易量会有贡献。短线交易会增加，交易成本会下降。

市场人士分析，这次的撮合交易的手续费可能会参照EBS（电子经纪系统），应该比2006年之前撮合交易万分之三的手续费低。目前询价交易的手续费是十万分之一。

前述做市商也指出，初期撮合交易模式只针对做市商和尝试做市机构，其它交易商仍采用传统的询价交易模式；等大家适应一段时间后，预计明年春节附近会推广到所有交易商。以后撮合交易推广到全部交易商之后，询价交易就不是主流了，flow可能会全部转到撮合交易上。

“就像我摆个摊已经明码标价，你还问我卖多少钱？你直接买就是了。”他称。

市场上有观点认为，撮合交易模式可能加剧人民币汇率日内波动，一旦出现大额单边买卖，可能引起流动枯竭和价格剧烈单边波动。对此，孙晓凡认为，人民币短时大幅波动并不会有太大影响。

“人民币该波动还是要波动的，如果大额的单边买卖出来了，即便是用当前的询价交易也会产生价格波动，这是很正常的。”他称，“而且人民币现在也是在偏向市场化波动。”

**适应新模式**

孙晓凡也指出，撮合交易会考验银行的报价能力，这是和以前比较大的区别。以前是报价行承担报价责任，而推行撮合交易之后，报价行和市场参与者都在参与报价，大家都是一种报价。

“所以市场的需求会比较明显，价格反映会比较快速直接，突然有人想卖了价格就会马上掉下去。”他称。

而前述做市商表示，目前大家还正在适应这种新模式，不过在撮合交易模式下，如果挂的价格比较远的单子忘记撤单了，可能市场价格波动就成交了；而在询价交易模式下就不会，交易员在报价前会先看一眼市场的价格。而还有更多的问题等到新模式真正推行之后才能发现和适应。

“撮合要求更高，不仅及时撤单的问题。对我来说要想的就是，如果我被点了，我怎么样能够不亏钱，甚至赚点钱把头寸对冲掉，是不是要自动报价、自动询价、自动平盘，用什么样的策略去对冲。”前述外汇交易主管称。

以下为汤森路透IFR整理的2017年以来承销点心债（含宝岛债）的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰 17,046.5 42

渣打 8,597.2 27

交银 8,400.0 4

东方汇理 7,420.0 20

法巴 2,647.6 8

总计 59,694.9 140

**本周市场动态**

--中国财政部周三公告称，将于11月27日当周在香港再发行70亿元人民币国债。今年财政部拟在香港发总计140亿元国债，其中6月22日已发行了70亿元。

--香港离岸人民币HIBOR隔夜拆借利率周三大涨340基点至5.97968%，创6月2日以来新高。分析人士称，这可能是偶发现象，跟中国政府下周在香港发行人民币国债的关系不大。

--美元周三兑一篮子主要货币下跌，触及10月以来最低水平，录得五个月来的最差单日表现。美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录、美国经济数据疲弱和技术性交易等因素推动美元兑避险货币和风险较大货币均重挫。美联储发布的11月会议记录显示，决策者可能开始质疑12月升息，因通胀仍迟滞后，美元挫至日低。（完）