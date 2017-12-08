人民币综述：美国税改恐令波动加剧 惟A股秀色可餐仍为投资首选

記者 董永年

资料图片：2011年7月，中国香港，汇丰推广人民币金融产品的巨幅广告。REUTERS/Tyrone Siu

路透台北12月8日 - 美国税改与货币政策正常化，令资金自新兴市场回流美国的预期升温。市场人士认为，美国税改法案通过机率高，未来人民币波动在所难免；惟具国际化与企业获利增长题材支撑的A股，仍是人民币计价资产的投资首选。

他们指出，相较全球各类资产均涨至高点，A股估值仍在修复阶段，2018年开始，还将纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数，长线资金的流入将成为A股长牛行情重要推动力。

〞美国税改法案通过会刺激资本回流，美元有可能短期反弹，人民币会与其他货币承受一定贬值压力。〞中国银行(香港)高级经济研究员应坚说。

不过他同时强调，中国经济基本面正常，对中长期人民币汇率仍有较强支持。短期汇率波动虽有机会扩大，但外资投资A股等人民币资产属于长期趋势，只要基本面不变，影响不大。

另一不愿具名的中资银行分析师也指出，人民币汇率要看中国经济自身以及政府的容忍程度，美联储在展开升息循环后的人民币走势，已对外展现了态度。

美国白宫立法事务主任Marc Short周四表示，预期国会将于今年内批准共和党版本的税改议案，不过总统特朗普可能要到2018年才会签署。路透最新调查显示，多数受访汇市策略师认为，未来一年美国减税将对美元利大于弊。

**A股秀色可餐**

虽然汇率波动在所难免，但多数投资机构仍看好A股后市表现。国泰投信副总经理王诚宏更不讳言，中国股市可望在2018年成为全球领头羊。

他表示，因中共十九大已确立政治核心，各项政令推展与施行渐收实质效果，经济成长可望持续稳定，且未来在内需强劲、企业获利改善，以及消费跃居为GDP成长贡献之首的条件下，经济进入新周期机会大增。

王诚宏并认为，辅以A股纳入MSCI指数带来的资金行情，相信2017年涨幅相对落后全球的中国股市具备进一步增长的空间，其中又以大型蓝筹股的涨幅最具涨相。

中国股市沪综指.SSEC截至目前今年累计上涨近6%，但MSCI新兴市场指数与MSCI亚太(不含日本)指数涨幅却都近三成。

中金公司此前发布报告预估，未来5-10年，外资的A股持股比例有望上升至10%，中长期而言，平均每年海外进入A股的资金量约在2,000-4,000亿人民币。

抢在长线资金前头卡位，外资法人增持A股动作逐渐明显。截至11月29日，QFII(合格境外机构投资者)合计获批投资额度已增至967.94亿美元。统一投信亦指出，外资法人第三季底A股持股市值比第二季底增加17%，显示其乐观看好后市。

除了外资，境内法人比重也在政策引导下逐步上升。统一投信基金经理人陈朝政表示，观察沪深两市上市公司前10大流通股东名单，除QFII外，像是社保基金、证金、保险等机构法人占的比重越来越高。

随着海外投资者对于A股的参与度不断上升，价值蓝筹股的估值持续修复，但尚未出现泡沫化特征。

第一金投信基金经理人黄筱云表示，2018年中国企业盈余年增率可望达到7.9%的良性成长，为股市带来推升动能。从评价面观察，陆股市盈率目前仅处于10年平均值的合理位置，距离高点空间仍大，且相较发达国家估值相对偏低。

元大投信基金经理人庄慧君也指出，企业获利增幅较2015年沪综指攻上5,000点时好上太多，若非中国政府的金融监管政策仍未放松，指数不会仅在目前水准，〞虽然近期中国股市回档创三个半月低位，但我还是很看好后市，逢低可以分批布局。〞

MSCI明晟将从2018年6月开始将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数，计划分两步实施。MSCI计划初始纳入222只大盘A股，较先前提案中的169只有所增加，主要是增加了在内地和香港两地上市的公司所对应的大盘A股。基于5%的纳入因子，这些A股约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重。

以下为汤森路透IFR整理的2017年以来承销点心债（含宝岛债）的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰银行 17,046.5 42

渣打 8,597.2 27

东方汇理银行 8,465.0 23

交通银行 8,400.0 4

法国巴黎银行 2,647.6 8

中信建投 2,625.0 2

**本周市场动态**

--中国央行公布，11月末中国外汇储备为31,192.77亿美元，环比增加100.64亿美元，为连续第10个月回升，10月为增加7.03亿美元。

--人民日报报导称，深交所正研究推动ETF纳入互联互通标的证券范围，优化交易日历安排，为境内外投资者提供更多的资产风险管理工具。（完）