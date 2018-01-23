焦点：诸多迹象显示人民币国际化进程沉寂数年后突然加快步伐

路透香港1月23日 - 中国人民币国际化的进程在沉寂数年之后最近出现复苏，其中最新的一个迹象是一笔9亿元(1.4亿美元)离岸人民币债券的发售。

这是一年多以来首笔高收益离岸人民币债券，发行人是印度的IL&FS Transportation Networks(ILFT.NS).

此外，香港的人民币存款触及逾一年高点。德国央行则表示，将把部分外汇储备兑换成人民币，该行是亚洲之外最早把人民币纳入外汇储备的央行之一。

出现这些迹象之时，适逢人民币持续上涨，本月人民币兑美元涨至逾两年高点。分析师以及中国官员表示，包括中国一带一路计划在内的整体趋势给人民币国际化提供支撑。

“高收益点心债的发行，是离岸人民币市场在衰退两年之后开始复苏的迹象，”香港中信银行(国际)首席经济师廖群表示。

“像强烈的人民币贬值预期这样妨碍国际化进程的因素，已经烟消云散，现在是见到进程再度发力的时候，”廖群称。

可以确定的是，参与内部政策讨论、但不涉及决策过程的中国消息人士表示，北京方面并没有推进人民币国际化的急迫感。

“我们将顺应潮流，”一名不愿具名的政界消息人士称。“我们不会太过用力地推进。这将会是个长期进程。”

2015年时，由于中国大举干预市场以避免当时的股市大跌引发金融危机，海外对人民币的兴趣大减。监管机构收紧管控，防止资本流出中国。不过2017年中国的资本外流得到控制。

印度基础设施公司IL&FS本月稍早完成了三年期人民币债券的发行，定价为8%的收益率。认购金额达到了逾20亿元人民币，凸显了需求的强劲。

“对点心债的需求正在增加，因人民币正在获得增长动能，所以对那些需要在这个市场上融资的公司来说，现在是个好时机，”渣打银行亚洲债券部门的一位高管Chao Li表示。渣打银行参与了此次发行。

11月香港的人民币存款升至5,592亿元，创2016年11月以来最高。而香港金管局的数据显示，人民币跨境贸易结算量触及17个月高位。

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分析师表示，更广泛来说，中国“一带一路”项目将为人民币的广泛使用提供支持。新华社1月15日援引中国人民银行副行长殷勇的话称，一带一路倡议为人民币国际化提供了战略性机遇。

香港星展银行分析师周洪礼表示，预计一带一路的许多项目都将“加快步伐，令人民币国际化从中受益。”

中国央行本月也实行新规，鼓励企业在跨境交易结算中更多使用人民币，并支持外国投资者以人民币在华直接投资。

不过，中国政策消息人士称，他们预计中国对资本流动的管控不会明显松动，这可能会限制人民币在海外使用的增长。

2017年人民币兑美元上涨了6.8%，为2008年以来最佳年度表现，逆转了连续三年的跌势。

中国国际金融有限公司预计，人民币兑美元今年将升至6.28。人民币兑美元即期周二在6.4元左右交投。(完)