独家：云南资本周二将偿还逾期中融信托贷款 省政府拟注入资本金（更新版）

（新增第三段中融国际信托公司周二确认已收到云南资本的全部兑付款）

路透北京1月15日 - 上月未能足额偿还两笔信托贷款的云南省国有资本运营有限公司(云南国有资本)偿还上述贷款的资金已经到位，且将从省政府处进一步获得20亿元人民币的资本金注入。

公司董事长刘岗在接受路透电话专访时表示，公司透过从三家机构获得的一个月左右的资金来偿还逾期的信托贷款，周二就将全额还款。但刘岗没有点明提供资金的机构。

中融国际信托公司在周二通过邮件确认，当日已收到云南国有资本支付的“中融-嘉润30号集合信托计划”，以及“中融—嘉润31号集合信托计划”的全部剩余款项，“两个信托计划的委托人已收到全部本金、利息及延长期收益。”

2015年12月，中融信托与云南国有资本设立上述两项信托计划，向云南国有资本及其关联方发放信托贷款，该两笔信托计划于2017年12月15日到期。但云南国有资本及其关联方未能在承诺期限内完全清偿该笔款项。

上述信托贷款兑付危机发生的时机正值投资人越来越担心中国各地地方政府使用的融资平台今年可能开始违约。各地政府经常为了政绩工程依赖这些融资平台大举借贷，导致债台高筑。

刘岗表示，云南资本是管理云南省国有资产并实施省政府所有企业改革的主要平台。他表示，预期的资本注资同偿还贷款无关。

但根据路透获悉的信托公司内部备忘录和了解情况的两位消息人士，省政府承诺的资本注资将被优先用于帮助偿还信托贷款。

两位消息人士周一表示，12月15日，云南资本未能偿还中融国际信托超过9亿元人民币的信托贷款本息，据悉，这是首例地方政府融资平台贷款兑付危机情况。

担心地方政府隐性负债可能进入“违约之年”的投资人和金融机构密切关注此事，一位消息人士表示。(完)