天弘余额宝基金三季度末规模达1.56万亿元 增速有所放缓

路透上海10月26日 - 中国最大公募基金公司--天弘基金管理公司周三稍晚发布三季报称，截至三季度末余额宝规模为15,595.95亿元，环比增速8.9%，相较于余额宝个人持有额度调整前，整体规模趋于平稳；但远低于二季度25%及一季度41%的增速。

公告还指出，展望四季度，经济增长将在地产和基建下滑的压力下出现一定程度的放缓，但年内仍将维持不差的水平，可能仍不足以触发政策立场的迅速转向。资金面方面，脉冲式收紧仍将出现，资金利率中枢尚不会出现大幅下行，紧平衡态势仍将持续。

政策面来看，预计货币政策中性稳健立场未变，加强监管、维护国家金融安全的立场也不会改变。对应到债市而言，由于基本面后续将有一定下行压力，未来收益率也有一定的下行空间，但是暂难以形成趋势性机会。

“货币政策中性稳健立场未变，资金利率中枢尚不会出现大幅下行，紧平衡态势仍将持续。财政投放、年末等因素也将对资金面形成冲击，但由于央行通过公开市场操作等手段对资金面进行精准调节，资金面波动性将有所下降，”上海证券报援引余额宝基金经理王登峰认为。

报导还指出，今年以来，余额宝投资组合中的平均剩余期限持续下降，投资组合中的流动性充足，现金管理工具的定位进一步加强。2016年四季度末、2017年一季度末、2017年二季度末的平均剩余期限分别为83天、75天和72天。据三季报公布的数据显示，目前余额宝投资组合的平均剩余期限已降为60天。

继今年5月底调整余额宝个人帐户持有上限后，天弘基金管理公司于8月13日发布公告称，为了保持天弘余额宝货币市场基金（余额宝）稳健运行，自8月14日起，余额宝个人帐户持有上限额度进一步下调至10万份，已有存量不受影响。（完）