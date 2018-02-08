百胜中国第四季业绩略超预期 但必胜客销售令人失望

路透2月7日 - 百胜中国控股(YUMC.N)周三公布的季度获利和营收略高于分析师预估，但旗下必胜客(Pizza Hut)的同店销售低于预期。

公司股价周三收盘涨0.93%，2017年涨幅约为53%。

首席运营官Joey Wat表示，“虽然2017年收官销售势头稳健，但我们仍面临重振必胜客的挑战。”

Joey Wat将于3月接替Micky Pant成为新任执行长。

必胜客对公司业绩造成拖累，抵消了肯德基(KFC)较强劲成长的影响。

截至12月31日的第四季，必胜客同店销售增长1%，低于汤森路透I/B/E/S分析师预估的增长1.5%。

相比之下，肯德基同店销售增长7%，超过预估的增长4%。

第四季整体同店销售跳增5%，超过分析师预估的增长3%。

百胜中国公布亏损9,000万美元，或每股亏损0.23美元，上年同期分别为获利8,800万美元和每股盈余0.23美元。百胜中国拥有逾7,685家店面，是中国最大的快餐连锁店。

该公司第四季一次性所得税支出估计为1.64亿美元。

扣除税收利得因素和其他一次性项目，该公司第四季每股盈余0.19美元，略超分析师预估的0.18美元。

该公司净营收增长12.6%至22亿美元，略高于分析师平均预估的21.5亿美元。(完)