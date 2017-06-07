鱼跃科技以56.4亿元增资云南白药大股东白药控股 获10%股权

路透上海6月7日 - 中国知名中药产品公司--云南白药集团股份有限公司(000538.SZ)周二晚公告称，其控股股东云南白药控股公司通过增资方式引入新股东，江苏鱼跃科技发展有限公司以56.38亿元人民币，获白药控股股本扩大后的10%股份。

目前云南省国资委和新华都实业集团各持白药控股50%股权。增资后，云南国资委、新华都和鱼跃科技分别持有其 45%、45%、10%的股权。在白药控股董事会五名董事中，云南省国资委、新华都各提名两名董事，江苏鱼跃提名一名董事。

近日白药控股和鱼跃科技的股东会分别通过该项交易，至此该交易已取得全部必要的批准。

本次增资是白药控股推进混合所有制改革的第二步，第一步在去年底宣布，今年4月完成，即以253.7亿元价格引入新华都集团，并按市场化原则组建董事会、监事会和管理层。此次引入第三方投资者的过程中，最主要的考虑因素为投资人对白药控股在产业资源上的支持能力，同时投资人的资金来源、筹集效率以及投资人的资质也是重要的考虑因素。

白药控股持有云南白药41.52%股权，而鱼跃科技是上市公司鱼跃医疗(002223.SZ)的相对控股股东，是中国医疗影像和家用医疗领域的龙头民营企业，和白药控股在销售渠道上有较强的重合性和互补性。

云南白药周二收报89.05元，过去一个月累计涨6.9%。该公司最新市值为927.4亿元。（完）