云南国资运营公司未能按期足额偿还信托贷款本息--报载

路透上海1月15日 - 中国地方政府债务疑虑亦开始波及到省级国资运营平台。中国证券时报周一报导，云南省国有资本运营有限公司及其旗下子公司，未能按时足额偿还信托贷款本息，已经导致中融信托两款集合资金信托计划延期。

报导指出，上述两款信托计划合计募集资金15亿元，期限24个月，2017年12月15日到期，清算期约定为10个工作日。截至目前，两信托计划已累计还款6亿元，但尚欠资金本息近10亿元。目前中融信托已派出工作组驻扎云南，公司总裁飞往云南督促、监督云南国有资本推动再融资和还款进程。

据云南国有资本运营公司官网介绍，该公司是经云南省政府批准成立的从事股权投资业务的省属国有独资公司，注册资本83.97亿元人民币。截至2016年末，公司总资产497亿元，净资产118亿元。

证券时报还援引多位受访人士认为，云南国有资本实际上是省级控股公司，并不是地方政府融资平台。

这两款信托计划，一款名为“中融-嘉润30号集合资金信托计划”，募资7亿元，借款人为深圳润道资产管理公司；其控股股东为云南国有资本全资子公司。另一款名为“中融-嘉润31号集合资金信托计划”，募资8亿元，借款人为云南国有资本。

报导引述中融信托致受益人公告，在信托计划清算期到期前两日，即2017年12月27日，云南国有资本以临时周转出现困难为由申请元旦后还款。截至2018年1月10日，云南国有资本共还欠款6亿元，剩余近10亿元未能按时到账。

1月10日，云南国有资本再次出具了一份正式沟通函表示，公司增资计划正在推进，同时也在积极联系其他融资渠道，一旦资金到位公司承诺优先偿还上述信托贷款本息及罚息。

云南国有资本运营的前身为云南圣乙投资有限公司，在2016年中的云南煤化债务危机善后处理中，云南煤化集团发行的30亿元中票转移至圣乙投资，由其按照原发行条款和条件履行相关债务。（完）