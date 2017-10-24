新西兰新政府将评估和改革央行法案 可能将“就业”加入政策目标

路透惠灵顿10月24日 - 新西兰候任总理阿德恩周二表示，她领导的新一届工党政府计划对央行法案进行评估和改革，可能在原有的“通胀”之外再加入“就业”作为央行政策的两个目标。

联合政府中的新西兰第一党也希望拓宽央行关注的内容，意在将加强对新西兰元兑其他货币汇率的管理增加进来。

“我们在考虑修改央行法案中规定的目标，”阿德恩在惠灵顿对记者表示。

“可能在央行法案的目标中加入‘就业’，这确定是我们计划的一部分。”

由于阿德恩和新西兰第一党党魁彼得斯(Winston Peters)确认政策优先选项，新西兰元周二再遇挫折。新西兰元回吐早盘所有涨幅，回落至0.6954美元，此前曾短暂摸高至0.7003。

工党希望央行在制定政策时不要仅着眼于通胀，还有要有一个全面的就业目标，与美国和澳洲的做法相一致。

新西兰的失业率低于5%，处于近10年低点，但就业增长在近期选举中成为一个政治热点问题。

彼得斯可能已同意出任副总理一职，阿德恩周二暗示他还将担任外交部长。彼得斯2005年曾在以工党为首的政府中担任外长，是为数不多的访问过朝鲜的西方政治人士之一。(完)

工党和新西兰第一党在减少移民和禁止外资购买二手房的问题上政策一致。(完)