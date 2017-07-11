中国夏季求职竞争度有所缓和 创业公司高薪抢人不再--智联

路透上海7月11日 - 中国网络招聘领先企业--智联招聘(ZPIN.N)发布最新调查报告，今年夏季的就业竞争度无论是同比还是环比，都有明显下降，全国求职市场竞争激烈的态势有所缓解；而从薪酬方面看，创业公司高薪抢人现象已成昨日回忆。

智联招聘通过监测全国37个主要城市的在线招聘数据发现，截至6月底，今年夏季求职期全国人才供需竞争指数为35.8，这意味着在全国范围内平均每35.8人竞争一个岗位；而今年第一季和去年第二季该指数分别为44.6和45.1。

报告分析称，一方面是因为人口红利逐渐消失，劳动力供应量在减少，求职者与职位数量之间出现新的供需格局；另一方面，求职者的求职心态发生转变，随着90后一代自我主张强烈的人群进入职场，工作对于他们来讲不再是谋生手段，更在意在工作中的体验，因此，当前求职者求职心态更谨慎，大量海投简历的现象在减少。

智联统计数据显示，全国37个主要城市的第二季平均招聘薪酬为7,376元人民币／月，较上季下降3.8%，并使2016年以来平均薪酬的持续升势不再。报告认为，这主要是由于小微企业薪酬下降、新一线及以下城市岗位增幅上升，带来的整体薪酬平均数被拉低。

值得注意的是，本季度微小企业的平均薪酬环比下降31%，主要是由于全民创业热情渐退，同时，资本荒导致投资人的投资行为更加理性，创业公司“烧钱”高薪揽人的现象有所收敛，小微企业薪酬的泡沫部分逐步消散。

此前小微企业在没有雇主品牌优势的基础上，一直靠高薪酬吸引人才。然而本季度小微企业的薪酬也被甩在队伍的最后。部分小微企业发展进入新的困境，不管是政策、金融、还是人力资源都未能很好的帮助企业快速规模化盈利，这直接影响到小微企业的人力成本支出。（完）