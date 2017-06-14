世纪华通大股东增持盛大游戏股权 一年内有望注入上市公司

路透上海6月14日 - 中国浙江世纪华通集团股份有限公司(002602.SZ)周二晚公告称，公司前三大股东透过其控制的有限合伙企业完成了对盛大游戏的股份增持，使其持股达90.92%。未来一年内，世纪华通可通过合适方式收购大股东所持盛大游戏股权。

公告显示，这三大股东控制的上海曜瞿如投资合伙企业（有限合伙）近日已收购了宁夏中绒圣达股权投资合伙企业等五家合伙企业持有的盛大游戏合计47.92%股权。此前这三大股东已在盛大游戏退市时，通过合伙企业间接持有盛大游戏43%股权。

公告称，未来一年，世纪华通将在条件合适的情况下，以合适的方式通过所需的程序与曜瞿如或其持有的资产进行整合，包括把这三大股东间接持有的盛大游戏的权益转让给世纪华通。若世纪华通不行使优先受让权，这三大股东有权将盛大游戏股权出让给非关联第三方，以解决交易完成后的同业竞争。

盛大游戏曾在美国纳斯达克上市，于2015年底完成私有化退市。不过随着腾讯(0700.HK)和网易(NTES.O)等游戏业务近年快速兴起，盛大游戏这个昔日中国游戏产业领头羊已退居二线阵营。

世纪华通已由原先的汽车零部件业务转向零部件和互联网游戏双主业。公司拟斥资69.4亿元人民币收购游戏企业点点科技的重组和定向增发计划，已获中国证监会批复，不过涉及的境外投资事项尚需获得国家发改委和商务主管部门批准。

世纪华通周三早盘报37.07元，涨2.12%。（完）