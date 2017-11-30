深交所对ST生化大宗股权转让的合规性发出关注函

路透上海11月30日 - 对于中国振兴生化股份有限公司(000403.SZ)周三午间披露的第一大股东股权出让事宜，深圳证交所当日晚发出关注函，就此次股权转让的合规性等问题，要求ST生化及时询问相关方，并尽快对外公告说明。

中国房地产商--佳兆业(1638.HK)周三早间宣布，以总代价21.87亿元人民币收购ST生化18.57%股权。ST生化当日午间公告，除佳兆业收购外，公司第一大股东振兴集团还将4.04%的ST生化股份转让给信达深圳。另外，公司实际控制人史珉志在11月9日还将振兴集团98.66%股权转让予史跃武。

深交所在关注函中指出，ST生化实际控制人已于11月9日发生变更，根据收购管理办法，在上市公司收购中，收购人持有的被收购公司的股份，在收购完成后12个月内不得转让，请相关方说明佳兆业等相关各方的股权转让是否符合收购管理办法的规定。

关注函称，上市公司股东及董事等减持股份实施细则中规定，大股东减持或者特定股东减持，采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的百分之五，那么信达深圳受让ST生化4.04%股权是否符合该条规定。

另外，ST生化控股股东持有公司的股份处于质押冻结状态，且相关债权人不限于信达深圳，并且上述股权转让相关协议均存在终止条款，关注函要求ST生化充分说明振兴集团股权转让的不确定性，并提醒投资者关注相关风险。

ST生化周四午后报33.90元，跌0.77元，或2.22%。（完）