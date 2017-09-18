众安保险拟发售近2亿股H股 基石投资人软银集团认购36%

路透上海9月18日 - 中国首家互联网保险公司--众安在线财产保险股份有限公司周日稍晚公布其招股细节，将全球发售1亿9,929.39万股H股（不考虑超额配售权），占公司扩大后总股本的13.84%，日本软银集团(9984.T)成为基石投资人，认购7,190.98万股，占本次发行H股的36%。

该公司新闻稿称，本次招股价格区间为每股53.7-59.7港元，若按中位数56.7港元/股计算，此次募集资金净额为109.48亿港元；公司拟使用全球发售所得款项加强资本基础以支持其业务增长。

众安本次发行H股的95%在全球发售，5%面向香港公开发售。香港公开发售于周一上午开始，周四中午结束，最终发行价和配售结果将于周四确定。公司预期于下周四（28日）在香港主板上市交易，股份代码为“6060”。

众安已与软银签定基石投资协议，软银集团可选择透过其中一间全资附属公司或联属人士购入股份，包括全球最大私募投资基金软银愿景基金（SoftBank Vision Fund）。

众安在线首席执行官陈劲先生表示，“展望将来，我们希望通过扩展及优化产品组合来提升盈利能力，并拟进一步提升快速响应市场的产品开发能力，以充分利用我们发掘的市场机会。”

众安在线高层昨日稍晚在香港记者会上还透露，公司正在申请人寿保险的牌照。但他未给出更多细节。

摩根大通证券（远东）有限公司、瑞士信贷（香港）有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited及招银国际融资有限公司为联席保荐人。摩根大通证券（亚太）有限公司、瑞士信贷（香港）有限公司、UBS AG香港分行及招银国际融资有限公司为联席全球协调人。

众安在线透过场景设定设计并提供以生态系统为导向的保险产品及解决方案，主要为生活消费、消费金融、健康、汽车及航旅等五个主要生态系统提供产品及解决方案。截止去年底，众安在线已累计销售逾72亿份保单，服务约4.92亿名保单持有人及受保险人，是国内最大的互联网保险公司。

众安保险创立于2013年，发起人包括阿里巴巴(BABA.N)、腾讯(0700.HK)与中国平安(601318.SS)等。2015年6月，众安完成首轮57.75亿元人民币融资，引入五家外部投资者，包括摩根士丹利(MS.N)、中金(3908.HK)、鼎晖投资等机构。（完）