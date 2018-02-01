众安保险汽车业务扩容 以零售金融等新场景打造新汽车生态

路透上海2月1日 - 中国最大互联网保险公司--众安在线财产保险(6060.HK)的汽车业务正从单一保险产品迈向整个生态。众安今年将以新零售、新金融、新出行、车联网为四大核心场景，打造汽车业务的新业绩增长点。

据公司新闻稿，众安在线新获批开展车险业务的18个地区，预计将于2018年开始发力。去年众安的车险业务实现保费GMV（流水）3亿6,721万元人民币，同比增长922%；由年初的日均30万元逐步提升至400万元以上的日均水平。

“众安保险在加速推进车险业务发展的时候，逐渐洞察到新生代人群在购车、车贷、车后、用车、车险上的新需求、新痛点。”众安保险首席执行官（CEO）陈劲表示。

他说，作为互联网保险的探索者，车险只是起点，公司真正的愿景是可以为更多人提供更多选择，更便捷、更放心的车生活服务方案。

针对新金融，众安将提供全套的买车、用车、养车全流程金融保障服务；关于新零售，众安保险将扩大与汽车生态合作伙伴的合作深度，提供更多元、更碎片化的车险产品及周边研发；至于新出行计划，众安保险将逐步得到滴滴、安拓、E代驾等更多合作伙伴的赋能，并通过SAAS服务的方式切入车后市场。

而在车联网环节，众安汽车前端与主机厂合作，后端和OBD厂商合作，以数据整合、定制保险和增值服务等的方式为新生代用户构建一套完整的汽车生态服务。

目前众安汽车业务的合作伙伴包括长安汽车(000625.SZ)和比亚迪(002594.SZ)(1211.HK)等整车厂，以及瓜子、毛豆和易鑫(2858.HK)等一手车和二手车网上交易平台。

众安车险业务在2015年10月首次获批在黑龙江、山东等六个试点地区开展，之后进一步扩大。目前其已获中国保监会批准，可在其余18个地区提供汽车保险产品，这部分地区车险保费市场占全国车险市场规模的三分之一左右，这也令其汽车保险产品覆盖至除港澳台地区以外的全国其它地区。

众安的车险业务与其股东之一的中国平安(601318.SS)(2318.HK)合作进行。上月众安与平安产险就修订汽车共同保险合作协议之条款，分占保费及索赔付款比例分别将自30%及70%修订至50%及50%，自2018年1月1日起生效。众安估计，今明两年其与平安在车险的关联交易上限金额分别为19.6亿元及60亿元。

另外，为全面落地汽车生态战略升级，众安保险还宣布，首推集大数据和金融科技赋能的一款数据平台 “数据魔方”，结合了互联网人行为、用户出行、驾驶习惯、金融征信等因子，并引入人工智能的计算方法和机器学习的自动迭代方式，导出更为准确的产品研发和服务升级策略。

众安保险称，对于汽车生态合作伙伴而言，“数据魔方”为他们在新金融、新零售、新出行、车联网四个场景下做底层科技赋能，提供数据支持和数据产品，构建“大数据生态”。

众安保险创立于2013年，是阿里巴巴(BABA.N)、腾讯(0700.HK)与中国平安等共同组建的合资企业。公司去年9月完成在港首次公开发行及上市，集资118.98亿港元。（完）