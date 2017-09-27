众安保险公开发售录得近392倍超额认购 需启动回拨机制

路透香港9月27日 - 备受投资者热捧的中国首家互联网保险公司--众安在线财产保险股份有限公司(6060.HK)周三公布，其香港IPO（首次公开发售）面向散户的公开发售部分录得391.74倍超额认购，需要启动回拨机制降低国际配售比例。

众安保险是香港迄今规模最大的金融科技公司IPO，原本拟发售约1.99亿股股份（未计超额配售权），其中5%供公开发售，95%为国际配售。

由于散户认购反应热烈，据今早公布的配发结果显示，公开发售的比例最终由5%提升至20%，约1.77万份申请认购一手即100股的投资者获全数分配，申请认购两手的中签率则为55%。

而国际配售亦获得大幅超额认购，惟回拨后的发售比例相应由95%降至80%，最终发售数目约1.59亿股。

基石投资者软银集团(9984.T)的认购股数定为7,191万股，相当于全球发售完成后已发行股本总额的4.99%。

众安保险以招股价区间上限的每股59.7港元定价，集资118.98亿港元，明天（28日）在联交所挂牌上市，联席保荐人为摩根大通、瑞信、瑞银以及招银国际。

众安保险由阿里巴巴集团(BABA.N)主席马云、腾讯控股(0700.HK)主席马化腾、中国平安(601318.SS)(2318.HK)董事长马明哲创建。（完）

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