众安科技指线上线下融合时间漫长 冀更多保险科技对手进场

路透香港12月6日 - 众安在线财产保险(6060.HK)旗下众安科技周三称，保险科技（InsurTech）逐渐颠覆传统上较为保守的保险行业，惟线上与线下的融合时间漫长，因此希望有更多对手进场，促进行业发展。

众安科技为众安保险于2016年7月在中国注册成立的全资附属公司，通过向众安保险提供先进技术、向其他金融机构和医保健产业部门出口企业级解决方案，重点领域包括区块链、人工智能（AI）、大数据、云计算等等。

众安科技首席执行官陈玮在记者会上称，保险科技面对最大挑战在于线上与线下如何融合，而这个融合时间漫长，因每间保险公司的发展方向不同，影响到决策和资源分配，现时市场上也缺乏一些能够将线上与线下结合的公司。

中国综合性金融集团兼第二大寿险公司中国平安(2318.HK)(601318.SS)在发展保险科技方面属领头羊，不仅会在旗下公司推广运用AI等新技术，还将像腾讯(0700.HK)和阿里(BABA.N)等科技巨头那样，对外输出创新技术能力。

被问及众安与平安发展模式相似，陈玮说，中国平安是“可学对手”，比起众安在过去四年如在无人巷之内，希望市场出现更多对手，因为中国的保险科技市场非常巨大，没有一间公司能够独大。

他并称，众安科技将继续与平安等其他保险公司合作，亦没有计划从众安保险独立出来。

众安保险与全球管理谘询公司奥纬谘询于今年5-6月联合发表的行业报告显示，透过云计算、物联网、大数据、AI及区块链五大前瞻技术，保险公司正进一步完善并升级现有保险产品、开发创新型产品及重塑行业格局，并主要体现在市场定价、收益管理、速度竞争、提高洞察力以及自动化。

报告预期，中国保险科技市场于2021年将达到1.4万亿元人民币的总保费规模，2016年则为3,630亿元，复合年增长率为31.2%。

奥纬合伙人盛海诺称，中国保险科技市场主要细分为三个部分，一是传统保险产品的网上销售，二是利用技术让保险产品更针对性、定制化及动态化，三是利用数据分析满足电子商务、航旅及健康等生态系统的创新需求。

他认为，平安主要针对第一及第二个部分，而众安则主力于第三个部分。（完）