众安保险IPO发行价定在招股价区间高端 筹资15亿美元--IFR

路透香港9月22日 - 汤森路透旗下IFR周五报导，中国首家互联网保险公司--众安在线财产保险股份有限公司(6060.HK)将首次公开发行(IPO)发行价定在招股价格区间的高端，筹资规模15亿美元。这是香港迄今规模最大的金融科技公司IPO。

IFR引述消息人士说法称，众安保险将1.993亿股新股的发行价定在每股59.70港元(7.65美元)，处于招股价格区间53.70-59.70港元的高端。

众安保险由阿里巴巴集团(BABA.N)董事局主席马云、腾讯控股(0700.HK)董事局主席马化腾、中国平安(601318.SS) (2318.HK)董事长马明哲创建，将于9月28日在香港挂牌上市。

众安不愿对IPO定价置评。

招股书显示，日本软银(9984.T)同意以约5.5亿美元，在IPO中买进略低于5%的股权。

今年以来香港IPO规模为71亿美元。众安将是自去年10月华润医药(3320.HK)的19亿美元上市案以来最大IPO。

除了众安之外，还有多家中国金融科技企业也在争取投资人资助扩张。这些筹资行动有一大部分是透过私人配售进行。

去年蚂蚁金服筹资45亿美元，陆金所筹资12亿美元，京东金融筹资10亿美元。

多位消息人士先前向路透表示，蚂蚁金服及陆金所都在考虑前往香港IPO，但时机尚不明朗。(完)