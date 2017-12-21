众安与顺丰合作 全球首款区块链鸡今起公开销售

路透上海12月21日 - 区块链这一前沿技术正在各行各业不断应用。众安在线(6060.HK)旗下众安科技与顺丰控股(002352.SZ)旗下顺丰优选周四宣布，双方联手推动全球首款区块链鸡--“步步鸡”走向市场，该款鸡自今日起公开发售。

此前众安科技与各地养殖场合作，输出融合区块链+物联网的防伪溯源方案，用于优质散养鸡的身份识别。在养殖过程中，鸡的运动、位置、环境温湿度及土壤信息自动收集和实时上传，区块链不可篡改的特征将保证数据不可修改。与顺丰的合作，使得区块链鸡补上了物流和销售环节，形成闭环运作。

“依托顺丰集团物流优势和智能冷链，步步鸡能够实现原汁原味地快速送达消费者。”步步鸡的运营方上海连陌信息技术公司首席执行官CEO江隆昊表示，明年预计将有100万只步步鸡入栏并销售。

据他介绍，区块链与鸡养殖的合作只是第一步，未来该方案还可适用于牛、羊、鸭等农产品。

食品安全正越来越受中国消费者的关注。目前国内每年消费70亿只鸡，但有调查显示，只有不足两成的消费者信任鸡的品质和来源。

顺丰优选是顺丰控股旗下电商平台，产品以优质生鲜食品、进口食品及产地直供食品为主。（完）