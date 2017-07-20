众安科技向天金所输出金融科技 今年将服务逾千家金融公司

路透上海7月20日 - 中国金融科技公司众安科技周三与天津金融资产交易所、中国中小企业商业承兑汇票交易中心达成合作，众安科技将运用大数据、云计算和区块链等金融科技能力，输出集系统、模型、保障方案为一体的金融风险管理解决方案。

众安科技在新闻稿中表示，此次和汇票交易中心、天金所合作是众安科技X数据智能产品的一次落地。目前众安科技的X数据智能产品已经服务数十家中小金融公司，覆盖保险公司、小额贷款、理财、消费金融等领域，合作伙伴预计在今年内将超过千家。

众安科技副总经理葛卫忠表示，“未来五到十年内，新一轮的金融竞争将趋向智能化。金融企业如银行、小微金融平台等将更加依赖于模型算法等大数据能力、自动化工具、人工智能来实现效率提升和风险管理。”

他说，这些数据化模型将重构商业承兑汇票、贷款等金融业务的信任体系，帮助更多中小实体企业便捷地获得金融服务进而取得快速发展。

新闻稿指出，基于区块链不可篡改的特点，目前众安科技在企业票据区块链化方面进行探索，解决票据造假等问题，进一步塑造商业承兑汇票流程中的信任。未来众安科技将在票据的开具、贴现、纸票数字化、转贴现等场景环节推出相应的区块链风险解决方案。

除了技术之外，众安科技还将联合母公司众安保险针对应收账款票据等提供信用保证，保障企业到期未收回债款所导致的应收账款损失。

葛卫忠还表示，未来众安科技X数据智能产品还将不断拓展，陆续推出流量分析、用户模型构建等模块，协助中小金融公司完成从用户运营、准入及授信、交易、贷后预警等各环节决策过程。

众安保险去年11月设立全资子公司众安信息技术服务有限公司（众安科技）。众安科技将向外输出区块链等前沿技术，并推动区块链、人工智能、云计算和大数据等新技术更大范围的应用。（完）