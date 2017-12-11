众安保险与百仕达设合资公司于海外拓展金融科技及保险科技

路透香港12月11日 - 中国最大互联网保险公司--众安在线财产保险(6060.HK)称，拟与公司董事长兼执行董事欧亚平控制的百仕达(1168.HK)设立合资公司，以于海外市场发掘金融科技以及保险科技的国际业务发展、合作及投资机遇。

据周日晚间公告，众安旗下众安科技与百仕达已有条件同意分别以现金向全资公司注资人民币5,000万元及6,000万元，代价为合资公司普通股；及百仕达已有条件同意以现金向合资公司作出6.2亿元的额外注资，代价为可赎回优先股。

于交割后，众安科技及百仕达将分别拥有合资公司51%及49%的投票权益。

根据可赎回优先股的条款，持有人应有权优先自合资公司可供分派并被决议分派为分红的资金中获得每个会计期间合资公司可供分派利润70%的分红。

百仕达为欧亚平持股45.11%、主要从事房地产和金融服及资产融资的公司。据众安的2017中期报告显示，欧亚平持有的内资股占众安已发行股本约5.63%。

众安表示，合资公司将作为众安科技的国际发展平台，并响应中国政府提出的一带一路倡议。

众安周一开盘涨0.46%，报65.8港元；百仕达则大涨9.78%，报1.01港元。（完）

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