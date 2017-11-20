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2017年11月20日 / 凌晨12点29分 / 2 天前

中南建设旗下中南置地明年销售破千亿将是大概率事件—高层

1 分钟阅读

路透上海11月20日 - 中国房地产开发与建设企业—中南建设(000961.SZ)旗下中南置地高层上周六表示，今年房地产销售额将逼近一千亿元人民币，明年销售突破千亿元将是大概率事件。

中南置地销售副总裁甘玫在出席一新闻会时表示，目前公司土地储备接近3,000万平方米，在当前国内土地价格高企、土地供应有限的情况下，较高的土地储备意味着明年有望取得更好成绩。

“（离年底）还有40多天，我们今年还在冲刺的过程中。”她说，“我们拿的地是OK的，产品不错，团队也非常好，所以我认为业绩会越来越快。”

据房地产研究机构—克而瑞稍早发布数据，中南置地前10个月销售额达700.3亿元，名列国内房企第二十名，去年全年销售为502亿元。而碧桂园(2007.HK)、万科(000002.SZ)和中国恒大(3333.HK)名列前三，今年前十月的销售均突破4,000亿元。

作为一家从南通起家的建筑企业，中南建设目前已发展成集开发、建设、运营、投资为一体的城市综合运营商。去年中南置地总部迁往上海，其定位亦从一家区域性地产开发商向全国性地产商转变，未来三年目标是跻身国内前十大房企。

甘玫表示，未来公司主战场仍会在长三角地区，不过公司已积极在全国布局，将主要布署在环京和环沪城市群、以及国内省会城市及其周边城市。

中南置地周六发布国内首个健康住宅企业标准，并计划明年起在其全部产品中推行。该标准包括室内空气环境系统、整体水质系统、声光湿热系统、室内空间设计系统、住宅配套系统和智能管理系统六块。（完）

发稿 林琦; 审校 曾祥进

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