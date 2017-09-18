忠旺与美国爱励铝业将并购截止日期延长两周

路透北京9月16日 - 忠旺美国和爱励铝业公司(Aleris Corp)(ALSD.PK)的代表表示，两家公司决定将完成交易的截止期限延长两周。

周四美国司法部称，忠旺美国的多数股持有人刘忠田有逃税嫌疑。

“我们仍在与忠旺美国就收购爱励铝业进行磋商，”爱励铝业的发言人Jason Saragian在电邮中表示。该公司位于俄亥俄州的克利夫兰，主要生产铝轧制产品。

“为了继续进行磋商，我们决定将并购协议延长至9月29日，”Saragian称。之前的截止日期是9月15日。

忠旺的发言人证实了延期事宜。该发言人并称，延期的决定于美国司法部的指称“完全是两码事”。忠旺否认逃税。

忠旺美国不属于香港上市公司中国忠旺控股(1333.HK)的一部分，但两家公司都由刘忠田执掌。

忠旺美国于2016年8月宣布有意购买爱励铝业。但交易尚未完成，今年6月，美国27位参议员敦促财政部驳回交易，称之为“战略性失误”。

华尔街日报引述周四提交一份政府起诉书称，美国司法部指控加州企业Perfectus Aluminum非法从中国进口铝，逃避关税15亿美元。司法部指称Perfectus由中国铝企中国忠旺的创始人兼董事长刘忠田“实际拥有”和控制。

忠旺发言人表示，刘忠田并不掌控Perfectus，也不是该公司的实益拥有人，因此不能评论Perfectus相关事宜。

发言人称，中国忠旺之前对指控予以否认，目前对这些不实指控持同样立场。(完)